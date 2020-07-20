Ученые создали ингалятор от коронавируса, который действует лучше таблеток

20 Июль 2020 2020-07-20T17:37:21+03:00

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Британские ученые первыми в мире заявили об эффективности ингалятора от коронавируса. Исследование проводили на пациентах, которые уже попали в больницы страны с серьезными симптомами.

Около сотни добровольцев лечили с помощью небулайзера, устройства для ингаляции. Но главным, конечно, стал не механизм, а действующее вещество. Оно получило название SNG001, в его основе белок под названием интерферон бета, который организм вырабатывает для борьбы с вирусами, сообщает Daily Mail.

- Лечение сократило среднее время, проведенное пациентами в больнице, на треть, по сравнению с девятью днями до шести,- сообщают исследователи.

Ингалятор на 79 процентов снижает вероятность попадания пациента в отделение интенсивной терапии. Лекарство выпущено фирмой Synairgen из Саутгемптона. Потребуется время, чтобы исследователи доказали эффективность ингалятора, но их коллеги уже сейчас говорят, что такая форма препарата - "прорыв в лечении коронавируса".

Ранее американские исследователи, создавшие ремдесивир (Remdesivir), собирались проверить ингаляционную форму лекарства на людях.

ИСТОЧНИК KP.RU