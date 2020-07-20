Путин утвердил новые правила весогабаритного контроля автомобилей
Президент Владимир Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, изменятся требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля. Такие пункты разрешено устанавливать в местах, рядом с которыми есть площадки, где водители-нарушители смогут оставить автомобиль. Если фура тяжелее допустимой нормы, а у водителя нет соответствующего разрешения, то водитель обязан отогнать транспорт "в ближайшее место за пределами проезжей части автомобильной дороги".
Обрабатывать данные, полученные на автоматических пунктах контроля, а также отправлять водителям постановления о нарушении правил, будут специалисты "Российских автомобильных дорог".
Система весогабаритного контроля призвана сохранить дороги в нормальном состоянии и снизить число аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU