2020-07-20T17:49:21+03:00
Общество

Путин утвердил новые правила весогабаритного контроля автомобилей

Если большегруз окажется тяжелее допустимой нормы, то водитель будет обязан оставить автомобиль
Юлия САЛЬНИКОВА
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Правила работы пунктов весового контроля изменилисьПравила работы пунктов весового контроля изменилисьФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Президент Владимир Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, изменятся требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля. Такие пункты разрешено устанавливать в местах, рядом с которыми есть площадки, где водители-нарушители смогут оставить автомобиль. Если фура тяжелее допустимой нормы, а у водителя нет соответствующего разрешения, то водитель обязан отогнать транспорт "в ближайшее место за пределами проезжей части автомобильной дороги".

Обрабатывать данные, полученные на автоматических пунктах контроля, а также отправлять водителям постановления о нарушении правил, будут специалисты "Российских автомобильных дорог".

Система весогабаритного контроля призвана сохранить дороги в нормальном состоянии и снизить число аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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