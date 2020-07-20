Путин утвердил новые правила весогабаритного контроля автомобилей

20 Июль 2020 2020-07-20T17:49:21+03:00

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Президент Владимир Путин подписал закон о порядке взвешивания весогабаритного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, изменятся требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля. Такие пункты разрешено устанавливать в местах, рядом с которыми есть площадки, где водители-нарушители смогут оставить автомобиль. Если фура тяжелее допустимой нормы, а у водителя нет соответствующего разрешения, то водитель обязан отогнать транспорт "в ближайшее место за пределами проезжей части автомобильной дороги".

Обрабатывать данные, полученные на автоматических пунктах контроля, а также отправлять водителям постановления о нарушении правил, будут специалисты "Российских автомобильных дорог".

Система весогабаритного контроля призвана сохранить дороги в нормальном состоянии и снизить число аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU