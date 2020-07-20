В России начинаются испытания второй вакцины от коронавируса: В НИИ гриппа набирают добровольцев
В НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге набирают добровольцев для проведения третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. Это второй российский препарат, который будут испытывать на людях. Первой стала потенциальная вакцина от Центра Гамалеи - тестирование на взрослых завершено, впереди проверка на детях.
- Вакцина прошла испытания I и II фазы в Китае. Были привиты 500 добровольцев, доказана ее безопасность и эффективность,- сказано в сообщении, размещенном на странице Вконтакте НИИ гриппа.
Следующим этапом должно стать более масштабное исследование, в нем примут участие 100 добровольцев. Испытания должны начаться в августе.
Добровольцами могут стать совершеннолетние люди без вредных привычек, откажут в проведении проверки беременным женщинам, а также тем, кто уже переболел коронавиурсом. Максимальный возраст участников - 50 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU