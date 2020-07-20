20 Июль 2020 2020-07-20T18:34:57+03:00

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В Великобритании заявили, что вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной. Ученые опубликовали отчет в медицинском журнале The Lancet.

Испытания третьей фазы проходили в пяти больницах с апреля по май. Добровольцами стали 1077 человек в возрасте от 18 до 55 лет, ранее не болевшие коронавирусом.

- У иммунной системы есть два способа обнаружить и атаковать патогены - реакция антител и Т-клеток. Эта вакцина предназначена для того, чтобы вызывать и то и другое, поэтому она может атаковать вирус, когда он циркулирует в организме, а также атаковать инфицированные клетки, - заявил в своем заявлении профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

Благодаря тому, что вакцина действует по "нескольким фронтам", ученые считают, она даст более длительную защиту. Побочными эффектами от вакцинации стала головная боль, повышенная температура, мышечная боль - все это считается нормой при введении таких препаратов. Проверка эффективности британской разработки продолжается.

В России готовятся к клиническим испытаниям второй вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU