В комитете Госдумы одобрили законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

20 Июль 2020 2020-07-20T18:44:21+03:00

Для компаний отрасли предлагают снизить страховые взносы на сотрудников и налог на прибыль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2021 года для компаний отрасли установят пониженные тарифы на страховые взносы

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли, сообщает ТАСС.

Речь идет о компаниях, занесенных в реестр организаций, "оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции".

Законопроект, который рассмотрят в Парламенте, предусматривает ряд льгот для компаний отрасли. В том числе пониженный тариф на страховые взносы - 7,6 процентов.

Нововведение может вступить в силу с 2021 года, причем льготы предприятиям предоставят бессрочно. Ставка по налогу на прибыль (отчисления поступающие в федеральный бюджет) может составить всего 3 процента. Налог на прибыль, поступающий в региональный бюджет, могут обнулить.

В ходе обращения к гражданам 23 июня президент Владимир Путин предложил провести налоговый маневр в IT-области. Такая поддержка айтишников поможет сохранить в России кадры, ранее программисты жаловались, что многие талантливые представители отрасли уезжают за границу. Глава государства призвал правительство уделить особое внимание сфере информационных технологий, улучшить условия работы.

ИСТОЧНИК KP.RU