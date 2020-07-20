В комитете Госдумы одобрили законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли
С 2021 года для компаний отрасли установят пониженные тарифы на страховые взносы
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли, сообщает ТАСС.
Речь идет о компаниях, занесенных в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции.
Законопроект, который рассмотрят в Парламенте, предусматривает ряд льгот для компаний отрасли. В том числе пониженный тариф на страховые взносы. Нововведение может вступить в силу с 2021 года, причем льготы предприятиям предоставят бессрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU