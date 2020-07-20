2020-07-20T18:15:48+03:00
Общество

В комитете Госдумы одобрили законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

С 2021 года для компаний отрасли установят пониженные тарифы на страховые взносы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли, сообщает ТАСС.

Речь идет о компаниях, занесенных в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции.

Законопроект, который рассмотрят в Парламенте, предусматривает ряд льгот для компаний отрасли. В том числе пониженный тариф на страховые взносы. Нововведение может вступить в силу с 2021 года, причем льготы предприятиям предоставят бессрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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