В комитете Госдумы одобрили законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

20 Июль 2020 2020-07-20T18:15:48+03:00

С 2021 года для компаний отрасли установят пониженные тарифы на страховые взносы

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли, сообщает ТАСС.

Речь идет о компаниях, занесенных в реестр организаций, оказывающих услуги по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной продукции.

Законопроект, который рассмотрят в Парламенте, предусматривает ряд льгот для компаний отрасли. В том числе пониженный тариф на страховые взносы. Нововведение может вступить в силу с 2021 года, причем льготы предприятиям предоставят бессрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU