Захарова пообещала "что-нибудь придумать" в ответ на санкции США в отношении Кадырова
В МИД России пообещали США найти способ ответить на новые санкции. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" из-за "нарушений прав человека".
- Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем,- написала в ответ на американские заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.
Ранее американцы поприветствовали введение санкций Великобританией в отношении россиян. Британия внесла в "черный список" 25 граждан РФ по делу Магнитского, в их числе председатель Следственного Комитета Росси Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.
Госдепаратмент США грозится ввести санкции уже не по персональным спискам, а в отношении проекта "Северный поток -2". Под ограничения могут попасть все компании, которые участвуют в достройке и запуске магистрали.
ИСТОЧНИК KP.RU