Захарова пообещала "что-нибудь придумать" в ответ на санкции США в отношении Кадырова

20 Июль 2020 2020-07-20T18:57:23+03:00

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В МИД России пообещали США найти способ ответить на новые санкции. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" из-за "нарушений прав человека".

- Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем,- написала в ответ на американские заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

Ранее американцы поприветствовали введение санкций Великобританией в отношении россиян. Британия внесла в "черный список" 25 граждан РФ по делу Магнитского, в их числе председатель Следственного Комитета Росси Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.

Госдепаратмент США грозится ввести санкции уже не по персональным спискам, а в отношении проекта "Северный поток -2". Под ограничения могут попасть все компании, которые участвуют в достройке и запуске магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU