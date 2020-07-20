Захарова пообещала "что-нибудь придумать" в ответ на санкции США в отношении Кадырова

20 Июль 2020 2020-07-20T18:21:55+03:00

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В МИД России пообещали США найти способ ответить на новые санкции. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" из-за "нарушений прав человека".

- Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем,- написала в ответ на американские заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU