Захарова пообещала "что-нибудь придумать" в ответ на санкции США в отношении Кадырова
Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео
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В МИД России пообещали США найти способ ответить на новые санкции. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" из-за "нарушений прав человека".
- Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем,- написала в ответ на американские заявления официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU