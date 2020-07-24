2020-07-20T19:24:04+03:00
Звезды

"Круче аллеи славы": В честь российской оперной певицы назвали звезду

Небесное тело получит имя Dama Svetlana
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Светлана КасьянСветлана КасьянФото: Личный архив
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Российская оперная певица Светлана Касьян уже давно стала артисткой мирового уровня, но теперь она поднялась и до "галактического" масштаба. Международный астрономический союз решил назвать в честь певицы звезду в созвездии Льва.

24 июля Касьян празднует день рождения. Именно с этого дня небесное тело получит новое имя - Dama Svetlana. Дама в этом случае - отсыл к ордену святого Сильвестра, которым ранее диву наградил Папа Римский Франциск за заслуги в искусстве. Светлана довольно часто выступает в Италии и уже давно стала любимой певицей понтифика.

- Для меня это сногсшибательная новость. Получить свою собственную звезду на небосводе - это же круче, чем получить звезду на Аллее Славы в Голливуде. Я, конечно, не могу прикоснуться к своей звезде, но теперь могу наблюдать за ней в созвездии Льва. Она будет моей путеводной звездой , - рассказала Касьян в интервью "Комсомольской правде".

Она отметила, что уже фактически официально является "обладательницей звезды". Светлане вручили сертификат, свидетельствующий о том, что звезда названа именем «Дама Светлана». В документе также записаны координаты и карта небесных тел, где она указана.

По словам Касьян, Dama Svetlana - очень яркая звезда. Ее можно увидеть ночью при ясном небе даже в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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