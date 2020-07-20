Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Республике Коми

20 Июль 2020 2020-07-20T19:23:49+03:00

Это уже седьмой регион, в котором побывали мобильные пункты тестирования Минздрава России

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Всероссийская Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала 26 июня сразу в двух крайних точках России: на западе – в Калининграде и на востоке – в Петропавловске-Камчатском. Акция проводится уже четвертый год, но не теряет своей актуальности. Ведь специалисты не только проводят анонимное, совершенно бесплатное и безболезненное тестирование, но и консультируют всех желающих по вопросам ВИЧ-инфекции. Рассказывают, что сегодня проблема ВИЧ касается каждого – ведь он уже давно вышел за рамки социально уязвимых групп. Заразиться можно не только при употреблении внутривенных наркотиков, но и при незащищенном половом контакте и даже в тату-салоне. Поэтому если в вашей жизни был хоть один незащищенный половой акт, или татушка, сделанная в сомнительном месте, то сдать тест на ВИЧ просто необходимо.

С 26 июня мобильные пункты тестирования — белые ГАЗели с красной лентой на бортах — побывали уже в шести регионах Российской Федерации. Седьмым стала Республика Коми. Жители 4 городов Республики - Печоры, Ухты, Яреги и Сыктывкара - смогли узнать свой ВИЧ-статус. 20 июля состоялась торжественная церемония, посвященная закрытию акции в Коми.

- На сегодняшний день в Коми насчитывается 4,5 тысячи ВИЧ-позитивных, - рассказал главврач ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Сергей Поган. - Ранее выявление заболевания, мотивирование к обследованию на ВИЧ-инфекцию и ответственное отношение к своему здоровью — важнейшие методы профилактики распространения заболевания. Именно на это направлена акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

ВАЖНО

ВИЧ-положительные люди при бытовых контактах не опасны

* ВИЧ не передается воздушно-капельным путем, то есть при кашле и чихании.

* Нельзя заразиться через рукопожатия и объятия с ВИЧ-положительным человеком.

* Нельзя заразиться и во время поцелуя: в слюне вируса слишком мало.

* Вирус не остается на полотенцах, одежде, постельном белье, посуде.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди у экспедиции – Архангельская область

С 21 по 28 июля тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Архангельской области: Котласе, Коряжме, Архангельске, Новодвинске и Холмогорах.

Акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, чтобы помешать распространению новой коронавирусной инфекции. Консультанты используют средства индивидуальной защиты, а также проводят дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru