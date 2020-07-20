На пляжах Израиля появятся спасатели с искусственным интеллектом

20 Июль 2020 2020-07-20T20:02:33+03:00

Система следит за отдыхающими на воде и на суше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Израиле планируют установить на пляжах системы интеллектуального контроля за ситуацией. На территории мест отдыха установят видеокамеры, которые соединены с компьютером. Искусственный интеллект способен в режиме реального времени оценивать обстановку на воде, если человек тонет, то система тут же подает сигнал реальным спасателям.

- Новые технологии станут настоящим подспорьем спасателям и поднимут уровень безопасности на израильских пляжах на новую высоту,- сказал директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

В заявлении министерства туризма Израиля сказано, что разработка получила название Sightbit. Разработчики объясняют - ни один спасатель не может одновременно контролировать всех пловцов, а умная система может. Программа способна следить за ситуацией на воде и на суше, например, если ребенок бегает на пляже один без родителей.

Сайт kp.ru писал, что в Сингапуре изобрели робота с кожей, "умнее" чем у человека.

ИСТОЧНИК KP.RU