Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента США

20 Июль 2020 2020-07-20T20:01:36+03:00

Претендент на пост главы государства отметил, что сейчас у него два советника - супруга Ким Кардашьян и Илон Маск

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Канье Уэст предложил известному американскому рэперу, и своему другу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента США.

Канье Уэст рассказал о своей идее в ходе интервью с блогером Крис Кэйлин. Он заявил, что Jay-Z его "брат" и они "связаны на всю жизнь".

При этом, известно, что у Уэста уже есть кандидат на пост вице-президента. Это священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Однако Канье поговорил с Тибдаль, и она согласилась занять другую должность, если Jay-Z согласится, пишет TMZ.

По словам Уэста, сейчас у него есть только два советника. Это его жена жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск, которому Канье уже предложил стать главой "космической программы".

О том, что рэпер официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента США, стало известно 16 июля. Сегодня Уэст провел первую встречу с избирателями. В своём выступлении он обсудил международную торговлю, лицензионные права и аборты. Канье поделился с избирателями глубоко личной историей - рассказал о том, что его отец не хотел рождения ребенка, однако мать сохранила ему жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU