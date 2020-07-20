2020-07-20T20:34:07+03:00
Общество

В МИД подтвердили похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе

Пираты пока не выдвигали требований
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пираты впервые захватывают корабль на таком большом расстоянии от берегаПираты впервые захватывают корабль на таком большом расстоянии от берегаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Пираты в Гвинейском заливе похитили семь россиян. Это подтвердили в МИД России 20 июля. В ведомстве уточнили, что пираты пока не выдвигали никаких требований, сообщает РИА Новости.

- Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся семь российских граждан,- сказано в сообщении посольство России в Нигерии в Facebook.

Ранее информация о похищении российских и украинских моряков появилась на интернет-портале Maritime Bulletin. На портале Dryad Global уточнили, что пиратов по предварительным данным семь или восемь, они вооружены. По основной версии, в захвате участвовало крупное судно, ранее на таком удаленном расстоянии от берега корабли пираты еще не захватывали.

Известно, что захваченный танкер, на котором можно перевозить жидкие химвещества или нефть, вышел из порта Ломе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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