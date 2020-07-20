В МИД подтвердили похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе

20 Июль 2020 2020-07-20T20:34:07+03:00

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Пираты в Гвинейском заливе похитили семь россиян. Это подтвердили в МИД России 20 июля. В ведомстве уточнили, что пираты пока не выдвигали никаких требований, сообщает РИА Новости.

- Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся семь российских граждан,- сказано в сообщении посольство России в Нигерии в Facebook.

Ранее информация о похищении российских и украинских моряков появилась на интернет-портале Maritime Bulletin. На портале Dryad Global уточнили, что пиратов по предварительным данным семь или восемь, они вооружены. По основной версии, в захвате участвовало крупное судно, ранее на таком удаленном расстоянии от берега корабли пираты еще не захватывали.

Известно, что захваченный танкер, на котором можно перевозить жидкие химвещества или нефть, вышел из порта Ломе.

ИСТОЧНИК KP.RU