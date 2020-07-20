2020-07-20T21:05:21+03:00
В мире

Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем

Эксперты оценили, как повлияла эпидемия на экономику стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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В мире более 600 000 человек умерли от коронавирусаВ мире более 600 000 человек умерли от коронавирусаФото: REUTERS
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Названа выигравшая от коронавируса страна. Речь идет об экономической ситуации, как на финансовую стабильность повлияла эпидемия. Аналитики сообщили изданию The New York Times, что такой страной является Германия.

До пандемии мировыми экономическими гигантами считались США и Китай. Но в КНР первыми столкнулись с новым вирусом, раньше ушли на самоизоляцию и понесли серьезные потери. США считаются самой пострадавшей страной - здесь 3 773 260 подтвержденных случаев коронавируса. В 31 штате наблюдается рост новых случаев по сравнению с предыдущей неделей.

Но главное, обе эти страны вошли к кризис пандемии, накопив большой объем долгов У Германии долги тоже есть, но небольшие.

Сокращается мировая торговля, но и тут Германия в лидерах по товару на экспорт, поскольку немецкие производители сумели заслужить деловую репутацию. В стране удалось избежать серьезного роста безработицы благодаря госпрограмме неполной занятости, компании получают льготы при сохранении рабочих мест.

Аналитики напоминают, что Германия вошла в пандемию с профицитом бюджета.

- В отличие от многих других стран, Германия в состоянии преодолеть все кризисные явления,- сказали эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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