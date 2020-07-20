2020-07-20T21:25:49+03:00
В мире

Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране украинского Boeing

Заинтересованные стороны могут наблюдать в режиме онлайн за экспертизой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эксперты начали расшифровку Фото: twitter.com/BEA_AeroЭксперты начали расшифровку Фото: twitter.com/BEA_Aero
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Во Франции приступили к расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился под Тегераном 8 января. На борту находились 176 человек, никому из них не удалось выжить. В Иране несколько дней отрицали причастность к этому происшествию, но в итоге признали - в самолет действительно попала ракета.

Расшифровкой бортовых самописцев занимаются специалисты из французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

- Технические работы в нашей лаборатории снимаются и записываются несколькими камерами и транслируются в прямом эфире всем заинтересованным сторонам в отдельной комнате для совещаний,- сказано в сообщении Бюро в Twitter.

Иранский военачальник, по приказу которого пустили ракету, выступил 12 января с заявлением, он извинился и признал ошибку. Самолет приняли за военный объект, он вылетел через несколько часов после атаки иранскими военными на американские базы, поэтому в Тегеране ожидали ответной атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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