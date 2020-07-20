Генералу Мельникову предъявили новое обвинение - попытка взятки в 100 миллионов рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T21:59:44+03:00

Он арестован по делу о мошенничестве на такую же сумму

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Арестованному по статье "Мошенничество" генералу МВД Александру Мельникову предъявлено новое обвинение - попытка взятки. Сумма по тому и другому уголовному делу одинаковая - 100 миллионов рублей.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что новое обвинение добавили в дела другим фигурантам.

- Я считаю, что следствие занимается юридическим жонглированием обвинения, так как позиция вменить дополнительный состав 290 УК РФ обусловлена лишь тем, что следствию,- сказал адвокат генерала Александр Карабанов, - нужно было сформировать дополнительные основания продления сроков стражи.

Мельникова арестовали в сентябре 2019 года. По данным следствия готовился получить 100-миллионную взятку за закрытие уголовного дела в отношении одного бизнесмена. Мог ли он реально повлиять на ход уголовного производства, не известно. Взятку генерал получал частями, например, аванс составил 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU