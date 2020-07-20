Сирийские ПВО открыли огонь по целям в небе Дамаска

20 Июль 2020 2020-07-20T22:49:00+03:00

Пока нет данных, какова была цель ракет

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В небе над Дамаском сирийские системы ПВО (противововздушной обороны) открыли огонь по воздушным целям, сообщает телеканал "Аль-Ихбария".

Зенитчикам удалось отразить атаку противника, пока не известно, какие объекты были целью ракет, запущенных по Дамаску, а также, откуда запущены ракеты.

В начале февраля сирийская столица подверглась сразу нескольким масштабным атакам с воздуха. 6 февраля ракеты выпустили по Дамаску со стороны Израиля. Еще одна атака состоялась 14 февраля, нападение отразили сирийские системы ПВО.

В воскресенье 19 июля в сирийском Азазе при взрыве автомобиля погибли пять человек, 85 ранены, некоторые из них - в критическом состоянии. По данным агентства Anadolu, инцидент произошел в деревне Сикку, через границу с южной провинцией Турции Килис.

ИСТОЧНИК KP.RU