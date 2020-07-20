2020-07-20T22:34:32+03:00
В мире

Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго "хуже, чем в Афганистане"

Во время протестов в американском городе застрелены 10 человек, среди них есть дети
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп собирается ввести в Чикаго федеральные войска для подавления протестов. В нескольких штатах акции против расизма не только не прекратились, но и приобрели чудовищную форму, когда на митингах начинается откровенная перестрелка.

Полиция Чикаго заявила об убийстве более 10 человек во время таких акций. Еще 60 человек получили огнестрельные ранения, из них 10 несовершеннолетних. В минувший четверг застрелены в центре города трое - семья с ребенком. Пятимесячный мальчик получил пулю в глаз, за его жизнь борются врачи. Семья не участвовала в митинге, просто шла по тротуару, когда здесь появились радикалы.

- Эти люди не протестующие, они анархисты. Это люди, которые ненавидят нашу страну, и мы не позволим им идти вперед,- приводит слова Трампа Fox News.

Президент США объявил, что отправляет сотрудников внутренней безопасности в Чикаго, Портленд и другие города, где участились случаи криминала в связи с протестами.

- Мы не можем допустить, чтобы это случилось с нашими городами,- приводит слова Трампа Reuters.

Он заявил, что ситуация с криминалом в Чикаго сейчас хуже, чем а Афганистане.

Против введения федеральной полиции выступили руководители штатов и местные власти в Орегоне, а также члены Конгресса.

Протесты против расизма превращаются в вандализм и грабежи в Чикаго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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