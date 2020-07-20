Самолет управления по борьбе с наркопреступностью США совершил жесткую посадку в Колумбии

20 Июль 2020 2020-07-20T23:09:00+03:00

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В Колумбии совершил жесткую посадку американский легкомоторный самолет. Как сообщает газета El Tiempo, воздушное судно принадлежит управлению по борьбе с распространением наркотиков США.

- У самолета типа Beechcraft Super King 200, регистрация N8596A, который вылетел из аэропорта Эльдорадо в 7:50, произошел отказ шасси после взлета,- сообщают журналисты со ссылкой на службу авиации.

Пилот принял решение выработать топливо перед тем, как снижаться. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на конструкцию самолета при жесткой посадки, а также, чтобы уменьшить разлив топлива в случае повреждения самолета.

Все это время, что пилоты кружили в небе, они пытались разблокировать шасси, но безуспешно. В итоге, пришлось садиться так, на днище. Самолет прокатился по взлетному полю, затем его развернуло на 10 градусов.

В Управлении не сообщают, сколько человек было на борту. По предварительным данным все живы. Цели визита американцев в Колумбию не называют.

В Италии полицейские задержали наркопреступников при помощи знаний, полученных из фильма "Джон Уик".

ИСТОЧНИК KP.RU