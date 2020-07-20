2020-07-20T23:24:10+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 4331 человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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За сутки в Москве выявлено 578 новых заразившихся коронавирусомЗа сутки в Москве выявлено 578 новых заразившихся коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 17 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 4331 человека.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

«В Москве скончались 17 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 234123 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 578 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 170918 пациентов, за сутки – 379.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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