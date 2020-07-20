2020-07-20T23:49:42+03:00
Происшествия

В Мексике взорвался трубопровод Pemex, пострадали пять человек

На месте происшествия работают специалисты компании, спасатели и полиция
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадавших доставили в больницуПострадавших доставили в больницуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На трубопроводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex произошел взрыв, в результате пострадали как минимум пять человек. Авария случилась в городе Поса-Рика в штате Веракрус на юго-востоке страны.

«Поступают сообщения о взрыве на трубопроводе Pemex в районе Ла-Барита. По предварительной информации, пять человек получили ранения, они доставлены в местную больницу Поса-Рика», - говорится в заявлении регионального управления министерства общественной безопасности Мексики на странице ведомства в Twitter.

На месте работают специалисты Pemex, сотрудники полиции, спасатели и бригады «Скорой помощи». По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа во время работ на распределительной станции, из расположенных в радиусе 500 метров от места ЧП домов эвакуировали людей.

Стоит отметить, что аварии на объектах Pemex – не редкость. Как писал сайт kp.ru, в январе прошлого года мощный взрыв прогремел на крупном трубопроводе компании в районе Тлауэлильпа, в результате погибли более 100 человек. Взрыв случился, когда сотни местных жителей собрались с канистрами на месте незаконной врезки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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