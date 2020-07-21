Минобороны Сирии обвинило Израиль в ракетном обстреле Дамаска

21 Июль 2020 2020-07-21T00:41:01+03:00

Сирийские ПВО открыли огонь по целям в небе над Дамаском Фото: REUTERS

По данным ведомства, израильские самолеты выпустили ракеты из района Голанских высот

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Объекты на юге Дамаска этой ночью атаковала авиация Военно-воздушных сил Израиля, однако сирийской системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить большинство ракет, сообщает Минобороны Сирии.

«Ровно в 21.48 в понедельник вражеские самолеты Израиля выпустили несколько серий ракет с Голанских высот в направлении юга Дамаска», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства САР.

Отмечается, что израильским военным не удалось нанести серьезный материальный ущерб.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июля СМИ сообщили, что сирийские зенитчики отразили ракетный удар по южным районам столицы страны. Между тем, в армии обороны Израиля эту информацию комментировать отказались.

Днем ранее, в воскресенье, в сирийской деревне Сикку взорвался автомобиль, в результате погибли пять человек, 85 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU