2020-07-21T00:41:01+03:00
Политика

Минобороны Сирии обвинило Израиль в ракетном обстреле Дамаска

По данным ведомства, израильские самолеты выпустили ракеты из района Голанских высот
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сирийские ПВО открыли огонь по целям в небе над ДамаскомСирийские ПВО открыли огонь по целям в небе над ДамаскомФото: REUTERS
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Объекты на юге Дамаска этой ночью атаковала авиация Военно-воздушных сил Израиля, однако сирийской системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить большинство ракет, сообщает Минобороны Сирии.

«Ровно в 21.48 в понедельник вражеские самолеты Израиля выпустили несколько серий ракет с Голанских высот в направлении юга Дамаска», - говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства САР.

Отмечается, что израильским военным не удалось нанести серьезный материальный ущерб.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июля СМИ сообщили, что сирийские зенитчики отразили ракетный удар по южным районам столицы страны. Между тем, в армии обороны Израиля эту информацию комментировать отказались.

Днем ранее, в воскресенье, в сирийской деревне Сикку взорвался автомобиль, в результате погибли пять человек, 85 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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