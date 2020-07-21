ВОЗ: Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 600 тысяч

21 Июль 2020 2020-07-21T01:16:50+03:00

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось почти на 230 тысяч и превысило 14,3 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер понедельника, 20 июля, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 14 348858 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончался 603691 человек. За прошедший день выявлено 229780 новых инфицированных, умерли 5111 больных.

Большинство случаев заражения – 7584675 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 309309 человек. За сутки в этом регионе выявлено 133573 новых заразившихся, умерли 3107 больных. На втором месте Европа: 3079218 заразившихся с начала пандемии (17145 новых случаев) и 207535 умерших (490 летальных исходов за минувшие сутки).

Третье место по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 44734 и составило 1436141. С начала пандемии зафиксировано 34388 смертей, за последние 24 часа скончались 845 больных.

Напомним, ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал сайту kp.ru, у каких людей выше шансы избежать заражения коронавирусом или не заметить болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU