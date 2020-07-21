2020-07-21T02:27:05+03:00
Спорт

«Спартак» может уволить главного тренера Доменико Тедеско

Руководство клуба возмутилось комментарием немецкого наставника после поражения в полуфинале Кубка России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главный тренер "Спартака" Доменико ТедескоГлавный тренер "Спартака" Доменико ТедескоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Руководство московского футбольного клуба «Спартак» было настолько возмущено фразой главного тренера Доменико Тедеско об «учителях и учениках» после поражения москвичей в полуфинале Кубка России, что над ним снова нависла угроза увольнения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 июля «Спартак» проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 2:1, занял девятое место в турнирной таблице и потерял шансы выйти не только в финал турнира, но и участвовать в еврокубках. Доменико Тедеско сказал, что он разочарован, потому что его подопечные сделали все возможное, чтобы сыграть в финале. При этом немецкий специалист охарактеризовал весь матч с «Зенитом» как игру «учителей против учеников».

«Я постоянно говорю, что у нас молодая команда. Они сегодня играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, принимали участие в Лиге чемпионов», - заявил Тедеско.

Эти слова тренера возмутило руководство «Спартака», которое сочло, что такой комментарий принижает статус клуба с богатой историей побед и большим числом известных футболистов, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник. По информации собеседника агентства, возможность смена главного тренера команды в обозримом будущем стала еще более вероятной.

Зенит - Спартак 2:1 гол Кузяев 19.07.2020.

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Близкие к клубу источники утверждают, что над генеральным директором клуба Томасом Цорном нависла угроза увольнения. Под вопросом и будущее главного тренера (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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