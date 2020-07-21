При ракетном обстреле Дамаска пострадали семь сирийских солдат
ПВО Сирии поразили большинство ракет
Сирийские ПВО открыли огонь по целям в небе над ДамаскомФото: REUTERS
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска. Об этом говорится в переданном агентством SANA коммюнике командования ВС арабской республики. В нем указывается, что в результате нападения противника получили ранения семь сирийских солдат.
ИСТОЧНИК KP.RU