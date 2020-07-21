При ракетном обстреле Дамаска пострадали семь сирийских солдат

21 Июль 2020 2020-07-21T02:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска. Об этом говорится в переданном агентством SANA коммюнике командования ВС арабской республики. В нем указывается, что в результате нападения противника получили ранения семь сирийских солдат.

ИСТОЧНИК KP.RU