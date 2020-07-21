Джонсон не намерен занимать антикитайскую позицию

21 Июль 2020 2020-07-21T02:48:11+03:00

По словам британского премьера, по одним вопросам Лондон проявит твердость, по другим – продолжит сотрудничать с Пекином

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Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство не станет по примеру США занимать антикитайскую позицию.

«Я не хочу, чтобы меня вынуждали занимать позицию патологического синофоба по каждому вопросу, того, кто автоматически настроен против Китая. Но у нас есть серьезная обеспокоенность», - приводит его слова газета The Daily Telegraph.

С таким заявлением Джонсон выступил после того, как министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил о выходе страны из соглашения с Гонконгом об экстрадиции.

Глава британского правительства добавил, что по одним вопросам в отношениях с КНР Лондон проявит твердость, по другим – продолжит взаимодействовать с Пекином.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он подписал закон о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге. В Пекине уже пообещали ввести ответные санкции и заявили, что Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в свои дела, а попытки Соединенных Штатов помешать реализации закона о национальной безопасности в Гонконге обречены на провал.

ИСТОЧНИК KP.RU