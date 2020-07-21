2020-07-21T03:16:20+03:00
Общество

В России предложили обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов

С такой инициативой выступил Союз потребителей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В Союзе потребителей России предложили установить срок службы жилых домов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССВ Союзе потребителей России предложили установить срок службы жилых домов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Изменить размер текста:

Союз потребителей России предлагает обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов, чтобы люди, которые собираются купить квартиру в новостройке, могли понять, сколько лет они смогут там прожить до того времени, когда здание станет аварийным.

В направленном Минстрою письме председателя союза Петра Шелища содержится предложение разработать специальный госстандарт, устанавливающий метод оценки срока службы многоквартирных домов, и сделать его обязательным для применения на этапах экспертизы, утверждения проекта, а также приемки жилых зданий. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Известия».

Отмечается, что такая мера вынудит застройщиков повысить качество жилья экономкласса. На сегодняшний день срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет, однако покупателю необходимо знать, сколько его дом сможет простоять на самом деле.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», - подчеркивает Петр Шелищ в своем письме.

В Минстрое изданию сообщили, что предложение председателя Союза потребителей на момент публикации статьи в ведомство не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
В России предложили обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов
Джонсон не намерен занимать антикитайскую позицию
При ракетном обстреле Дамаска пострадали семь сирийских солдат
«Спартак» может уволить главного тренера Доменико Тедеско
ВОЗ: Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Штаб Трампа заявил, что TikTok «шпионит» за американцами
Минобороны Сирии обвинило Израиль в ракетном обстреле Дамаска
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
В Мексике взорвался трубопровод Pemex, пострадали пять человек
За сутки в Москве скончались 17 пациентов с коронавирусом
Самолет управления по борьбе с наркопреступностью США совершил жесткую посадку в Колумбии
Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго "хуже, чем в Афганистане"
Сирийские ПВО открыли огонь по целям в небе Дамаска
Генералу Мельникову предъявили новое обвинение - попытка взятки в 100 миллионов рублей
За угрозы при взыскании долгов хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране украинского Boeing
Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем
В МИД подтвердили похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе
Полицейские задержали наркоторговцев благодаря боевику "Джон Уик"
Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента США
На пляжах Израиля появятся спасатели с искусственным интеллектом
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Республике Коми
Британия вышла из соглашения об экстрадиции с Гонконгом
Суд оштрафовал схимонаха Сергия по делу о возбуждении ненависти на 18 тысяч рублей
Захарова пообещала "что-нибудь придумать" в ответ на санкции США в отношении Кадырова