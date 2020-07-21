В России предложили обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов

21 Июль 2020 2020-07-21T03:16:20+03:00

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Союз потребителей России предлагает обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов, чтобы люди, которые собираются купить квартиру в новостройке, могли понять, сколько лет они смогут там прожить до того времени, когда здание станет аварийным.

В направленном Минстрою письме председателя союза Петра Шелища содержится предложение разработать специальный госстандарт, устанавливающий метод оценки срока службы многоквартирных домов, и сделать его обязательным для применения на этапах экспертизы, утверждения проекта, а также приемки жилых зданий. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Известия».

Отмечается, что такая мера вынудит застройщиков повысить качество жилья экономкласса. На сегодняшний день срок эксплуатации современных жилых домов массового строительства составляет не менее 50 лет, однако покупателю необходимо знать, сколько его дом сможет простоять на самом деле.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», - подчеркивает Петр Шелищ в своем письме.

В Минстрое изданию сообщили, что предложение председателя Союза потребителей на момент публикации статьи в ведомство не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU