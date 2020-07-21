Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

21 Июль 2020 2020-07-21T03:50:50+03:00

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Группа американских сенаторов-демократов внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против приглашения России на встречи «Большой семерки» (G7), как предлагает глава Белого дома Дональд Трамп.

В частности, в документе говорится, что вместо того, чтобы «бороться с российскими угрозами нашим войскам, выборам и суверенитету демократических стран по всему миру», президент Трамп «пытается нормализовать отношения США» с Москвой.

«Резолюция ясно дает понять, что сенат США будет против повторного принятия России, пока она не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и Соединенных Штатов», - цитирует документ РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, очередной саммит G7 должен был состояться в Соединенных Штатах в конце июня, однако из-за ситуации с коронавирусом американский лидер предложил отложить очную встречу лидеров «семерки» до сентября. Трамп также сообщил, что собирается пригласить принять участие в этой встрече представителей России, Австралии, Южной Кореи и Индии.

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России в этом клубе мировых держав нет с 2014 года после событий в Крыму, но теперь одновременно Вашингтон и Париж заговорили о возможности превратить G7 обратно в G8 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU