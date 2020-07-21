2020-07-21T03:40:23+03:00
Политика

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

Американские законодатели раскритиковали стремление Трампа улучшить отношения с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В состав «Большой семерки» входят США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и ЯпонияВ состав «Большой семерки» входят США, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и ЯпонияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа американских сенаторов-демократов внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против приглашения России на встречи «Большой семерки» (G7), как предлагает глава Белого дома Дональд Трамп.

В частности, в документе говорится, что вместо того, чтобы «бороться с российскими угрозами нашим войскам, выборам и суверенитету демократических стран по всему миру», президент Трамп «пытается нормализовать отношения США» с Москвой.

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России в этом клубе мировых держав нет с 2014 года после событий в Крыму, но теперь одновременно Вашингтон и Париж заговорили о возможности превратить G7 обратно в G8 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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