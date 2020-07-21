2020-07-21T04:41:01+03:00
Политика

Китай пообещал Великобритании «жесткий ответ» на выход из соглашения по Гонконгу

Посольство Пекина в Лондоне обвинило Соединенное Королевство во вмешательстве во внутренние дела КНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Китай пригрозил Великобритании ответными мерами на выход из соглашения по ГонконгуКитай пригрозил Великобритании ответными мерами на выход из соглашения по ГонконгуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ответ на предпринятые Великобританией шаги в связи с принятым в Поднебесной законом о национальной безопасности в Гонконге власти Китая примут «жесткие серы». Об этом говорится в опубликованном 21 июля заявлении посольства Пекина в Лондоне.

«В последнее время британская сторона неоднократно выступала с заявлениями по поводу Гонконга, вмешиваясь во внутренние дела Китая», - отмечается в заявлении на сайте дипмиссии КНР.

Китайское посольство в Соединенном Королевстве сообщает, что руководство КНР намерено защищать суверенитет и национальные интересы своей страны.

«Мы настаиваем, чтобы Великобритания полностью прекратила вмешиваться во внутриполитические вопросы Китая. Не нужно усугублять ситуацию новыми ошибками, иначе Лондону придется пожинать плоды содеянного», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил о выходе страны из соглашения с Гонконгом об экстрадиции, а также намерении ввести оружейное эмбарго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конгресс США одобрил идею ужесточить санкции против «Северного потока – 2»
У всех добровольцев после вакцинации выработался иммунитет к коронавирусу
CNN: На борьбу с преступностью в Чикаго Трап отправит федеральных силовиков
Жертвами ДТП во Франции стали пятеро детей
Китай пообещал Великобритании «жесткий ответ» на выход из соглашения по Гонконгу
Вирусолог считает, что в России может не понадобиться массовый выпуск вакцины от коронавируса
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
В России предложили обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов
Джонсон не намерен занимать антикитайскую позицию
При ракетном обстреле Дамаска пострадали семь сирийских солдат
«Спартак» может уволить главного тренера Доменико Тедеско
ВОЗ: Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 600 тысяч