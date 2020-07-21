2020-07-21T04:41:01+03:00
Политика

Китай пообещал Великобритании «жесткий ответ» на выход из соглашения по Гонконгу

Посольство Пекина в Лондоне обвинило Соединенное Королевство во вмешательстве во внутренние дела КНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Китай пригрозил Великобритании ответными мерами на выход из соглашения по ГонконгуКитай пригрозил Великобритании ответными мерами на выход из соглашения по ГонконгуФото: REUTERS
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В ответ на предпринятые Великобританией шаги в связи с принятым в Поднебесной законом о национальной безопасности в Гонконге власти Китая примут «жесткие серы». Об этом говорится в опубликованном 21 июля заявлении посольства Пекина в Лондоне.

«В последнее время британская сторона неоднократно выступала с заявлениями по поводу Гонконга, вмешиваясь во внутренние дела Китая», - отмечается в заявлении на сайте дипмиссии КНР.

Китайское посольство в Соединенном Королевстве сообщает, что руководство КНР намерено защищать суверенитет и национальные интересы своей страны.

«Мы настаиваем, чтобы Великобритания полностью прекратила вмешиваться во внутриполитические вопросы Китая. Не нужно усугублять ситуацию новыми ошибками, иначе Лондону придется пожинать плоды содеянного», - подчеркивается в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил о выходе страны из соглашения с Гонконгом об экстрадиции, а также намерении ввести оружейное эмбарго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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