Жертвами ДТП во Франции стали пятеро детей

21 Июль 2020 2020-07-21T05:07:19+03:00

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Во французском департаменте Дром слетела с дороги, перевернулась и загорелась машина, в которой находились девять человек, причем все они были членами одной семьи. В результате погибли пятеро детей, четверо взрослых получили серьезные ожоги и были доставлены в ближайшую больницу в критическом состоянии, передает радиостанция France Bleu.

Авария произошла около семи вечера в понедельник, 20 июля. Когда автомобиль Renault Scenic перевернулся и вспыхнул, взрослым удалось выбраться из салона, а дети остались внутри. На месте происшествия работали более полусотни пожарных, для эвакуации пострадавших и транспортировки их в госпиталь было задействовано три спасательных вертолета.

По предварительной версии сотрудников полиции, причиной трагедии стала проблема с тормозами. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU