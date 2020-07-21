2020-07-21T05:46:55+03:00
Коронавирус Covid-19

У всех добровольцев после вакцинации выработался иммунитет к коронавирусу

Об этом рассказали в Сеченовском университете, где проходили испытания препарата
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Отечественная вакцина против COVID-19, возможно, будет одобрена Минздравом России к производству уже в августеОтечественная вакцина против COVID-19, возможно, будет одобрена Минздравом России к производству уже в августеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

У всех добровольцев, вызвавшихся проверить на себе действие отечественной вакцины от коронавируса, выработался иммунитет к заболеванию COVID-19. Об этом рассказала журналистам руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Она пояснила, что обычно первая защита от коронавируса «включается» буквально через несколько дней после введения вакцины, а примерно через три недели запускается реакция иммунной системы, однако как долго будет сохраняться эффект от прививки, ученым предстоит выяснить во время следующей фазы клинических исследований.

«Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет», - приводит слова Елены Смолярчук РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее из госпиталя выписали вторую группу добровольцев, которые перед этим прошли итоговое обследование. Результаты анализов показали выработку иммунного ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Конгресс США одобрил идею ужесточить санкции против «Северного потока – 2»
У всех добровольцев после вакцинации выработался иммунитет к коронавирусу
CNN: На борьбу с преступностью в Чикаго Трап отправит федеральных силовиков
Жертвами ДТП во Франции стали пятеро детей
Китай пообещал Великобритании «жесткий ответ» на выход из соглашения по Гонконгу
Вирусолог считает, что в России может не понадобиться массовый выпуск вакцины от коронавируса
Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7
В России предложили обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов
Джонсон не намерен занимать антикитайскую позицию
При ракетном обстреле Дамаска пострадали семь сирийских солдат
«Спартак» может уволить главного тренера Доменико Тедеско
ВОЗ: Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 600 тысяч