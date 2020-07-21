У всех добровольцев после вакцинации выработался иммунитет к коронавирусу

21 Июль 2020 2020-07-21T05:46:55+03:00

Отечественная вакцина против COVID-19, возможно, будет одобрена Минздравом России к производству уже в августе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Об этом рассказали в Сеченовском университете, где проходили испытания препарата

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У всех добровольцев, вызвавшихся проверить на себе действие отечественной вакцины от коронавируса, выработался иммунитет к заболеванию COVID-19. Об этом рассказала журналистам руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Она пояснила, что обычно первая защита от коронавируса «включается» буквально через несколько дней после введения вакцины, а примерно через три недели запускается реакция иммунной системы, однако как долго будет сохраняться эффект от прививки, ученым предстоит выяснить во время следующей фазы клинических исследований.

«Если вакцина докажет свою эффективность, будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет», - приводит слова Елены Смолярчук РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее из госпиталя выписали вторую группу добровольцев, которые перед этим прошли итоговое обследование. Результаты анализов показали выработку иммунного ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU