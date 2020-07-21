2020-07-21T06:09:56+03:00
Экономика

Конгресс США одобрил идею ужесточить санкции против «Северного потока – 2»

Палата представителей единогласно утвердила внесение поправки в проект оборонного бюджета
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Палата представителей конгресса США одобрила ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток»Палата представителей конгресса США одобрила ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток»Фото: REUTERS
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В ходе голосования 20 июля Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начнется в Штатах с 1 октября), предусматривающей ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Принятая американскими законодателями поправка направлена на ужесточение уже действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов.Сам же проект военного бюджета страны должен быть утвержден Палатой представителей и сенатом, передает ТАСС.

Напомним, после того, как в конце прошлого года Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в реализации российского газового проекта «Северный поток – 2», швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода. Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить «Северный поток – 2» и без участия иностранных подрядчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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