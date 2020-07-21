Последние новости на утро 21 июля 2020: В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

«КП» – о последних новостях на утро 21 июля 2020 года. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Союз потребителей России предлагает обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов, чтобы люди, которые собираются купить квартиру в новостройке, могли понять, сколько лет они смогут там прожить до того времени, когда здание станет аварийным.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что у всех добровольцев, вызвавшихся проверить на себе действие отечественной вакцины от коронавируса, выработался иммунитет к заболеванию COVID-19. Она пояснила, что обычно первая защита от коронавируса «включается» буквально через несколько дней после введения вакцины, а примерно через три недели запускается реакция иммунной системы, однако как долго будет сохраняться эффект от прививки, ученым предстоит выяснить во время следующей фазы клинических исследований.

Тем временем Палата представителей конгресса США единогласно одобрила внесение поправки в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начнется в Штатах с 1 октября), предусматривающей ужесточение санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».