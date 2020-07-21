2020-07-21T07:56:56+03:00
Общество

Последние новости на утро 21 июля 2020: В России предложили устанавливать срок службы жилых домов

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 21 июля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«КП» – о последних новостях на утро 21 июля 2020 года. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС«КП» – о последних новостях на утро 21 июля 2020 года. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Союз потребителей России предлагает обязать застройщиков высчитывать срок службы жилых домов, чтобы люди, которые собираются купить квартиру в новостройке, могли понять, сколько лет они смогут там прожить до того времени, когда здание станет аварийным.

Руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук рассказала, что у всех добровольцев, вызвавшихся проверить на себе действие отечественной вакцины от коронавируса, выработался иммунитет к заболеванию COVID-19. Она пояснила, что обычно первая защита от коронавируса «включается» буквально через несколько дней после введения вакцины, а примерно через три недели запускается реакция иммунной системы, однако как долго будет сохраняться эффект от прививки, ученым предстоит выяснить во время следующей фазы клинических исследований.

Между тем, глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков считает, что массовой вакцинации от коронавируса в России может не понадобиться, потому что в нашей стране многие получили иммунитет и без прививки.

Этой ночью стало известно, что Палата представителей конгресса США единогласно одобрила идею ужесточения санкций против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Кроме того, группа американских сенаторов-демократов внесла на рассмотрение сената США проект резолюции против приглашения России на встречи «Большой семерки» (G7).

Тем временем посольство Пекина в Лондоне заявило, что власти Китая примут «жесткие меры» в ответ на предпринятые Великобританией шаги в связи с принятым в Поднебесной законом о национальной безопасности в Гонконге.

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— Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее, — написал глава Чечни в соцсетях, щедро сдобрив публикацию рыдающими от смеха эмодзи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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