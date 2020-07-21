2020-07-21T07:16:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,6 млн

Скончались более 609 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 14,6 млнЧисло заболевших коронавирусом в мире превысило 14,6 млнФото: REUTERS
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Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекции в мире превысило 14,65 миллионов, а жертвами заболевания стали более 609 тысяч. Такие данные на вторник, 21 июля, приводит университета Хопкинса.

Согласно представленной информации, за все время пандемии в мире зафиксировали уже 14 655 405 заболевших коронавирусной инфекцией, а количество летальных исходов возросло до 609 198.

Лидером по числу инфицированных и умерших остаются США, где зарегистрировали уже более 3,8 миллионов заразившихся и почти 141 тысячу летальных исходов. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где количество заболевших на данный момент превысило 2,1 миллион, а скончалось уже 80 тысяч пациентов с коронавирусом.

На третьей строчке по количеству инфицированных расположилась Индия, где заболели свыше 1,1 миллиона человек, а жертвами инфекции стали более 27 тысяч.

Третье место по числу смертей среди пациентов с коронавирусом занимает Великобритания, где заболели почти 297 тысяч, при этом умерло около 45,4 тысяч человек с коронавирусом, хотя в стране уже несколько дней не публикуют статистику погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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