2020-07-21T07:59:44+03:00
Общество

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в регион

Представление нового врио губернатора правительству региона состоится в 16.00 по местному времени
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Во вторник, 21 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прилетел в столицу региона.

В аэропорт Хабаровска Дегтярев прибыл из Москвы на самолете авиакомпании «Россия». Лайнер должен был совершить посадку во вторник, 21 июля, в 11.45 (4.45 по московскому времени), но, согласно онлайн-табло приземлился в 11.42 (4.42 по московскому времени).

Как передают РИА Новости представление нового врио губернатора правительству Хабаровского края было перенесено с 14.00 (7.00 по московскому времени) на 16.00 (9.00 московскому времени).

Напомним, днем ранее, 20 июля, президент России Владимир Путин снял с поста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с «утратой доверия». Экс-глава региона был задержан по делу об организации убийств. Речь идет об эпизодах 15-летний давности, когда Хабаровск потрясла серия убийств бизнесменов. Фургала задержали прямо у здания администрации края, и доставили в Москву в Главное следственное управление СК РФ. На данный момент его арестовали до 9 сентября, но ему могут предъявить пожизненное заключение.

Российский лидер предложил возглавить Хабаровский край депутату от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.. Он взял месяц на оценку обстановки в регионе, после чего доложит главе государства. Выборы губернатора состоятся в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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