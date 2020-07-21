2020-07-21T08:16:12+03:00
Экономика

Россияне признались, на что копят деньги

Чтобы совершить крупную покупку большинству приходится экономить средства
Елена АКИМОВА
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На крупную покупку большинству россиян приходится копить от 6 до 12 месяцевНа крупную покупку большинству россиян приходится копить от 6 до 12 месяцевФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Россияне рассказали, хватает ли им средств для свершения крупных покупок. Половина опрошенных признались, что приходится копить, чтобы сделать большое приобретение.

Опрос был проведен сервисом «Работа.ру». Респонденты рассказали, какую часть зарплаты им приходится отправлять в копилку, чтобы реализовать намеченные планы.

Для того, чтобы совершить крупную откладывать часть зарплаты приходится 50% опрошенным.

33% оставляют неприкосновенным менее трети заработка. У 12% на эти цели направляется от 30 до 50% средств, а 5% оставляют в копилке свыше половины своего дохода.

Стоит отметить, что крупные покупки в планах у 48% респондентов. Они заявили, что в ближайшее время хотят планируют их совершить.

Уточняя, о каких крупных тратах идет речь, 10% отметили, что потратят деньги на отпуск. 9% хотят приобрести новую бытовую технику, а 7% планируют купить новую квартиру. Столько же приходится на тех, кто надумал поменять автомобиль.

Абсолютное большинство, кто признался в крупных тратах, копили на свою цель от 6 месяцев до года.

И только треть смогли позволить себе крупное приобретение без экономии.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. респондентов из всех регионов России, сообщает RT.

Тем временем россияне постепенно забирают деньги из банков, опасаясь новой волны кризиса. Эксперты рассказали почему этого не произойдет и посоветовали куда вкладывать средства, сообщает "Свободная пресса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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