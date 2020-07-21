2020-07-21T08:47:38+03:00
Экономика

Аналитик назвал три фактора, которые вернут доллар к апрельским значениям

Американская валюта может вырасти в цене до 75 рублей
Елена АКИМОВА
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Аналитик назвал три фактора, которые вернут доллар к апрельским значениямАналитик назвал три фактора, которые вернут доллар к апрельским значениямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рубль в последнее время сдает свои позиции. Аналитики полагают, что доллар в ближайшее время может вернуться к апрельским значениям, то есть, вырасти до 75 рублей.

Иван Копейкин, руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер" указал на три фактора, которые ослабляют российскую валюту и позволяют доллару расти.

По прогнозам аналитика, перемену курса мы увидим в ближайшие пару недель.

- На мой взгляд, нас ждет скорее негативная динамика российской валюты, чем значимое укрепление, - комментирует эксперт «Российской газете». – Доллар может достичь показателя 24 апреля 2020 года – 75 рублей, а евро показателя 26 марта – 84 рубля.

Первый фактор: гособлигации. Риски для данных бумаг увеличиваются, а доходность снижается. Это связано преимущественно со снижением ключевой ставки вкупе с ростом инфляции. Доходность от бумаг может приблизиться к нулю.

Данные обстоятельства отпугнут инвесторов. В ближайшие несколько месяцев возможен отток резидентов из гособлигаций страны, что увеличит давление на национальную валюту.

Второй фактор – в России растет импорт, что провоцирует увеличение спроса на валюту.

Третий фактор – это нефть. С августа страны ОПЕК+ постепенно будут снижать введенные ограничения (по плану на 2 миллиона баррелей в сутки). Сланцевые компании могут нарастить объемы добычи.

Например, в 2016 году, когда цена вернулась на отметку в 40 долларов за баррель, сланцевым компаниям потребовалось чуть более 1,5 месяца, чтобы перейти из режима сокращения количества буровых к росту.

На этот раз ценник в 40 долларов мы видим с мая. Это значит, что скоро добыча нефти в США вернется на прежний уровень.

- Это может произойти в августе и совпасть с решениями ОПЕК+ и пониженным спросом, так как коронавирус еще действует. Помимо этого, Китай начинает продавать свои запасы. Очевидно, рост нефтяных котировок недолговечен, что не является позитивным прогнозом для российской валюты, - заключил Копейкин.

Все это способствует снижению курса рубля в краткосрочной перспективе.

Ранее финансовый аналитик Михаил Хромов рассказал, как определить посильный платеж по кредиту. Данная методика расчета позволит не загнать себя в долги, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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