21 Июль 2020 2020-07-21T08:48:27+03:00

Около 50 млн россиян нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, сообщил РФПИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В ближайшее время нужно вакцинировать от коронавирусной инфекции 40-50 россиян или почти каждого третьего жителя страны. Такое заявление сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев

«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек», - сказал глава РФПИ в интервью информационному центру по борьбе с коронавирусм стопкоронавирус.рф.

Ранее Дмитриев сообщил, что до конца 2020 года в РФПИ рассчитывают произвести более 200 миллионов доз российской вакцины от коронавируса. 30 миллионов доз будут произведены в России, а остальные - при помощи международного партнёрства

Дмитриев напомнил о завершении первой стадии испытаний вакцины от коронавируса, разработанной специалистами Минобороны и Центром Гамалеи, а также рассказал, что испытал эту вакцину на себе и получил иммунитет через 20 дней после введения.

Напомним, ранее сообщали, что иммунитет к COVID-19 получили все добровольцы, участвующие в испытании вакцины института имени Гамалеи. По словам первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, это говорит о готовности препарата.

ИСТОЧНИК KP.RU