2020-07-21T09:12:13+03:00
Политика

В России разработают универсальный авиадвигатель для истребителей

Новый двигатель можно будет установить на истребители без доработки планера
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России разработают универсальный авиадвигатель для истребителейВ России разработают универсальный авиадвигатель для истребителейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Специалисты «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение» занимаются созданием универсального авиадвигателя для истребителей на основе двигателя для самолета Су-35, который также будет подходить Су-27, Су-30. Об этом рассказал управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко, отметив, что этот двигатель можно будет установить на истребители без доработки планера.

«Мы сегодня рассматриваем возможность создания некоего универсального двигателя с использованием узлов предыдущих двигателей с целью получения более высоких технических характеристик», - директор ОДК.

Семивеличенко отметил, что на создание универсального двигателя, способного без проблем устанавливаться на Су-27, Су-30 и Су-35, поступил заказ со стороны Минобороны. «Мы эту работу ведем», - добавил он.

Напомним, ОДК также занимается разработкой самолёта Ил-96 с новыми двигателями, который должен появиться в России в 2025 году. Первые испытания двигателя ПД-35 запланированы на 2023 год. Новый двигатель уникален тем, что при взлете он обладает сверхбольшой тягой – от 33 до 40 тонн. На его разработку уже выделили 180 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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