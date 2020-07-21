В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса в России

21 Июль 2020 2020-07-21T09:27:20+03:00

Анализ геномов коронавируса показывает, что изменения вируса за время циркуляции на территории РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты оценили изменения генома вируса за время циркуляции в стране

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Анализ геномов коронавируса показал, что он незначительно изменился за время эпидемии COVID-19 в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

- Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный отбор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, что каждый день они проводят углублённый генетический анализ 150 геномов коронавируса, чтобы найти изменения.

Сейчас учёные полностью изучили геномы для 281 изолята коронавируса. Все они были выделены в разные периоды эпидемии на территории России. Анализ полных геномов показал, что изменения коронавируса оказались незначительными за то время, что он циркулировал в стране.

На сайте Роспотребнадзора также отмечается, что генетические изменения коронавиурса необходимо изучать, чтобы быстро реагировать на появление более опасного вида вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU