2020-07-21T09:27:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса в России

Специалисты оценили изменения генома вируса за время циркуляции в стране
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анализ геномов коронавируса показывает, что изменения вируса за время циркуляции на территории РФАнализ геномов коронавируса показывает, что изменения вируса за время циркуляции на территории РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Анализ геномов коронавируса показал, что он незначительно изменился за время эпидемии COVID-19 в России, сообщили в Роспотребнадзоре.

- Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный отбор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов, - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, что каждый день они проводят углублённый генетический анализ 150 геномов коронавируса, чтобы найти изменения.

Сейчас учёные полностью изучили геномы для 281 изолята коронавируса. Все они были выделены в разные периоды эпидемии на территории России. Анализ полных геномов показал, что изменения коронавируса оказались незначительными за то время, что он циркулировал в стране.

На сайте Роспотребнадзора также отмечается, что генетические изменения коронавиурса необходимо изучать, чтобы быстро реагировать на появление более опасного вида вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Италии выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС
Россияне стали чаще отправлять деньги по стране, а не за рубеж
Ники Минаж сообщила, что беременна
Раскрыта цена проезда по новой автотрассе Москва-Казань
В Томске строить дома под расселение аварийного жилья начнут осенью
В Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса не вызвала осложнений
Интерес россиян к водке на фоне пандемии объяснили специалисты
В Москве вылечили еще 853 пациента с коронавирусом
В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса в России
В России разработают универсальный авиадвигатель для истребителей
Студенты ТюмГУ помогут квартальным
Около 50 млн россиян нужно вакцинировать от коронавируса в ближайшее время, сообщил РФПИ
Аналитик назвал три фактора, которые вернут доллар к апрельским значениям