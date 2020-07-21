В Москве вылечили еще 853 пациента с коронавирусом

21 Июль 2020 2020-07-21T09:16:56+03:00

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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 853 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом с начала пандемии общее количество вылечившихся в российской столице увеличилось до 171 771. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU