В Москве вылечили еще 853 пациента с коронавирусом
Общее число выздоровевших в столице увеличилось до 171 771
В Москве вылечили еще 853 пациента с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 853 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Таким образом с начала пандемии общее количество вылечившихся в российской столице увеличилось до 171 771. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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