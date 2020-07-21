2020-07-21T09:32:28+03:00
Общество

Интерес россиян к водке на фоне пандемии объяснили специалисты

В апреле рост продаж крепкого алкогольного напитка составил 20 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Интерес россиян к водке на фоне пандемии объяснили специалистыИнтерес россиян к водке на фоне пандемии объяснили специалистыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В апреле 2020 года рост продаж алкоголя составил 13 процентов, а популярность водки выросла на 20 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом рассказал президент и гендиректор торговой сети «Магнит» Ян Дюннинг.

Рост продаж крепкого алкогольного напитка Дюннинг связал со слухами о том, что водка препятствует распространению коронавирусной инфекции. Однако данные «Магнита» не подтверждают версию о том, что россияне, больше потребляют алкоголь просто сидя дома.

Гендиректор торговой сети отметил, что потребление алкоголя среди россиян в последние годы «медленно, но верно идет на спад». По его мнению, изменений из-за текущей ситуации с пандемией не произойдет.

«Думаю, эта тенденция будет продолжаться, если, конечно, водка и вправду не является «вакциной» от коронавируса», - добавил он в интервью РБК.

Напомним, ранее Роскачество сообщило, что в России не первый год снижается потребление крепкого алкоголя, в частности, водки, и россияне все чаще отдают предпочтение вину. В ведомстве отметили, что этот тренд продолжился и даже увеличил свои масштабы во время введенного в стране режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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