2020-07-21T09:40:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса не вызвала осложнений

Первый замминистра обороны сообщил, что у добровольцев выработался иммунитет
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России готова первая вакцина от коронавирусаВ России готова первая вакцина от коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной институтом им. Гамалеи совместно с Минобороны, прошли успешно, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

Он также рассказал, что после применения вакцины у добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу. Прививка не вызвала у них осложнений или побочных явлений.

- На момент выписки все чувствовали себя хорошо, - добавил замминистра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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