В Минобороны рассказали, что вакцина от коронавируса не вызвала осложнений
Первый замминистра обороны сообщил, что у добровольцев выработался иммунитет
В России готова первая вакцина от коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:
Испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной институтом им. Гамалеи совместно с Минобороны, прошли успешно, сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.
Он также рассказал, что после применения вакцины у добровольцев выработался иммунитет к коронавирусу. Прививка не вызвала у них осложнений или побочных явлений.
- На момент выписки все чувствовали себя хорошо, - добавил замминистра.
ИСТОЧНИК KP.RU