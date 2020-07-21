В Томске строить дома под расселение аварийного жилья начнут осенью

21 Июль 2020 2020-07-21T09:54:11+03:00

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21 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел заседание регионального штаба по строительству объектов национальных проектов.

«Год назад я принял решение о создании государственного заказчика по исполнению программы расселения аварийного жилья, – напомнил глава региона. - Сегодня «Облстройзаказчик» уже получил земельные ресурсы и приступил к проектированию первых домов. Осенью на строительных площадках должна начаться работа».

Глава региона добавил, что государственный заказчик должен взять на себя ответственность и за главные стройки по национальным проектам. А также обратил внимание, что в отличие от многих регионов, несмотря на пандемию, Томская область не останавливала стройку. В бюджете региона не сократили ни рубля по направлению капитального строительства. Наоборот – увеличили. Один из таких проектов – Большой университет Томска, который предусматривает строительство студенческого кампуса на левом берегу Томи.

Кроме того, Сергей Жвачкин распорядился создать региональный проектный институт. «Вопреки общероссийской тенденции, Томская область в сфере строительства жилья показывает хорошие результаты. Но, конечно, в стройкомплексе есть и масса проблем. Одна из главных – наше существенное отставание в стратегическом территориальном планировании. Вопросы генпланов, проектов планировки территорий хронически отстают от жизни. В этой связи я поручаю своему заместителю Евгению Валерьяновичу Паршуто создать региональный проектный институт, аналог существующего в советское время «Томскгражданпроекта». А также – организовать передачу полномочий в области градостроительного регулирования на уровень региона», – резюмировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона поставил задачу начать работу нового института 1 января 2021 года.