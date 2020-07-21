Раскрыта цена проезда по новой автотрассе Москва-Казань

21 Июль 2020 2020-07-21T10:04:24+03:00

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Глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по новой трассе М-12 Москва–Казань, отметив, что автотрасса будет полностью платной, но позволит доехать от столицы до Казани за 6,5 часа, тогда как сейчас этот путь занимает более 10 часов.

Проезд по трассе для водителей легковых автомобилей составит около 1 600 рублей или 2,5 рубля за километр.

«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового в районе 2,5 рубля за километр будет стоить. Получается, если 800 километров вся трасса и чуть больше 2 рубля за километр - 1 600 рублей», - рассказал глава «Автодор» в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, Петушенко сообщил о некоторых льготах для водителей. В частности, для тех, кто пользуется транспондером, будут платить за проезд по автодороге на 20 процентов.

Напомним, в начале этого года трассировка автодороги Москва-Казань была изменена. В связи с этим говорили и о росте стоимости проекта, который ранее оценивался в 540-550 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU